Inter-Dybala, solo sussurri? Niente affatto: Marotta ha già fatto una mossa concreta

Su Dybala l'Inter c'è, in maniera concreta e seria. Qualora ci fossero le condizioni giuste, i nerazzurri potrebbero davvero tentare l'assalto

Su Dybala l'Inter c'è, in maniera concreta e seria. Qualora ci fossero le condizioni giuste per arrivare all'attaccante argentino, i nerazzurri potrebbero davvero tentare l'assalto e strapparlo alla Juventus a parametro zero. In questo senso, secondo la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta si sarebbe già mosso, con una telefonata all'agente del calciatore: