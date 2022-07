GdS – Dybala, futuro tutto da scrivere per motivi economici. Ecco l’offerta Inter

Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da scrivere. Ne parla anche oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sui giocatori in scadenza di contratto ancora senza una squadra o comunque desiderosi di cambiare aria. Ecco quanto evidenziato sulla Joya.

“Dopo aver perso il treno del rinnovo facile a fine 2021, Dybala è stato tenuto in stand-by dalla Juve, rinnovo o no, fino al 21 marzo, quando il club ha dichiarato l’argentino “non più al centro del progetto”. Naturalmente la decisione era stata presa da tempo, ma lo svolgimento teatrale della trattativa è stato un messaggio collettivo. Da quel giorno, la Juve ha cambiato strategia. Riduzione dei costi per tutti. Dybala da 8 milioni (la richiesta alla Juve) a 6 (che l’Inter sembra proporgli) potrebbe scendere ancora”, si legge.