Dybala-Napoli? CorSport: “Telefonata Giuntoli-Antun reale. Ma l’Inter…”

"Una telefonata al señor Antun è andata in scena, certo, perché se perdi Mertens e Insigne e vuoi emozionare un popolo che non vede l'ora di piangere di gioia, beh, non puoi che pensare alla Joya anche solo un minuto prima di ricominciare a fare i conti con un monte-ingaggi da prendere a vigorose picconate. Va così e così andrà finché non arriverà una firma, un contratto: questa è la storia di Paulo Dybala, ventonenne disoccupato con un sinistro incantevole e una voglia matta di tornare a splendere. Questa è una storia vecchia come il mondo: meglio un rimorso che un rimpianto. E tutti telefonano finché si può. Il discorso più concreto è con l'Inter, a prescindere dalla frenata, ma il vuoto creato dalla pausa ha incuriosito e soprattutto stimolato la concorrenza. Un contatto tra il Napoli e Antun c'è stato. Non si capisce bene chi ha chiamato chi, e anzi tutti si affrettano a deviare, però la telefonata con il ds Giuntoli è reale", spiega il quotidiano che evidenzia, però, come il Napoli difficilmente riuscirà a pareggiare l'offerta dell'Inter.