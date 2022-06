Inter, in settimana nuovo vertice con Dybala: “Marotta vuole riprendere il filo. Ma Antun…”

Nonostante l'arrivo di Romelu Lukaku , l'Inter presto riprenderà in mano il file Dybala. Non è affatto escluso, infatti, che dopo Big Rom a Milano arrivi anche l'argentino. La Gazzetta dello Sport fa il punto della trattativa:

"La notizia, innanzitutto: entro la fine di questa settimana Beppe Marotta incontrerà nuovamente gli uomini di Paulo Dybala. Per l’esattezza, l’Inter vedrà Fabrizio De Vecchi, intermediario che segue da vicino gli interessi della Joya. E al vertice non è detto ci sia anche Jorge Antun, l’uomo con il quale c’è stata (anzi, c’è tuttora) qualche frizione. Il significato, poi: non è giusto aspettarsi un incontro risolutivo, ma il nuovo meeting servirà magari a rompere il ghiaccio di una trattativa finita in stand by ormai da qualche giorno".