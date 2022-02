Mercato Inter, futuro ancora da scrivere per Dybala: “Possibile che offerta Juve sia…”

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus e finito nel mirino dell'Inter

"La Juve, dopo aver temporeggiato per mesi sul rinnovo da 8 milioni (più bonus) di Dybala, ha offerto un contratto da 7 a stagione a Vlahovic, che non era certo previsto per l’inverno. Quello sforzo dà un altro colpo alle ambizioni di Dybala, che in queste settimane non ha parlato di contratto con la società e resta col pensiero al vecchio dialogo sugli 8 milioni. Invece, è probabile che il tavolo non si riapra immediatamente e che l’offerta della Juve sia inferiore. Nell’ordine dei 7 milioni? Possibile. Ancora più bassa? Lo dirà il tempo e le prestazioni, in questo senso, peseranno".