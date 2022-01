Sky – Dybala via a zero? Dalla Juve comunicazione importante a Paulo: si aprono questi scenari

In queste ore si parla incessantemente della possibilità che Paulo Dybala lasci la Juventus a parametro zero: il punto di Sky

Marco Macca

In queste ore si parla incessantemente della possibilità che Paulo Dybala lasci la Juventus a parametro zero e che, al contempo, vesta la maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione. Durante la trasmissione di Sky Sport "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione, soprattutto in relazione ai rapporti tra la Juventus e l'attaccante argentino.

Nello specifico, la Juventus avrebbe comunicato a Dybala e a tutti i giocatori a scadenza la volontà di non portare avanti nell'immediato la trattativa per un eventuale rinnovo di contratto, bensì di riprendere i contatti verso la fine di febbraio. Questo perché, riferisce l'emittente, il club bianconero vuole prendersi del tempo per fare delle valutazioni: sia di carattere economico, dato che la situazione finanziaria della società è tutt'altro che rosea e che ancora è incerta la qualificazione alla prossima Champions League, sia dal punto di vista caratteriale.

La Juventus, infatti, vuole capire se sotto il piano della personalità e del carattere Dybala sia pronto a percepire le cifre precedentemente pattuite (intorno ai 10 milioni di euro a stagione, ndr), oppure se quelle cifre non siano meritevoli di firma. Ciò non toglie, ovviamente, che il calciatore possa nel frattempo ascoltare offerte provenienti da altri club e che, eventualmente, decida di firmare in vista della prossima stagione, quando sarà libero a parametro zero. La Juve questo lo sa, ma è questa la linea che il club bianconero porterà avanti.

(Fonte: Sky Sport)