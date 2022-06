TS – Dybala aspetta l’Inter ma spunta il Real Madrid. “Ancelotti lo stima e…”

"Paulo aspetta e spera di uscire presto dal limbo. In testa ai suoi pensieri c’è sempre l’Inter: sapeva che sarebbe arrivato Lukaku e che sarebbero state necessarie delle cessioni e sa pure di avere in Beppe Marotta uno straordinario alleato, tanto che già ieri c’è stato un nuovo contatto tra l’amministratore delegato dell’Inter e il suo entourage". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Paulo Dybala che aspetta l'Inter. "Detto questo, quella che sembrava un’autostrada a tre corsie, è diventata una statale alquanto tortuosa: la sensazione è che, alla fine, il matrimonio possa comunque celebrarsi (raramente in passato Marotta si era esposto tanto in prima persona e di certo farà il massimo per portare a casa il risultato), certo è che chi cura gli interessi dell’argentino - come è giusto che sia - si sta pure guardando intorno", spiega il quotidiano. La Roma, però, era una suggestione in caso di addio di Zaniolo mentre il Milan non ha dato segnali concreti.