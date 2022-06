Inter-Dybala, ricalibrazione dei bonus e premio alla firma: ecco come si arriverà alla firma

Sebbene vogliano entrambi arrivare alla fumata bianca, l'Inter e Paulo Dybala non hanno al momento ancora trovato l'accordo per il matrimonio

"In che modo, però (si potrebbe raggiungere un accordo, ndr)? Tra le soluzioni possibili c’è sicuramente una ricalibrazione dei bonus, tra quelli più semplici da raggiungere, come le presenze in campo, e quelli più complicati, come quelli legati ai risultati della squadra. Senza trascurare poi un premio alla firma, la cui entità potrebbe far accettare all’ormai ex-juventino un ingaggio più leggero rispetto ai suoi desideri".