Sky – Juve-Dybala, rinviato incontro per il rinnovo fissato per domani

Gli agenti del calciatore sono entrambi a Torino ma non ci sarà l'atteso incontro con i dirigenti bianconeri

Ma la vera notizia legata all'argentino è che domani era in programma l'incontro tra i vertici della Juventus e i rappresentanti del calciatore, Jorge Antun e Carlos Novel, però il summit - per discutere il rinnovo - non ci sarà. I due agenti dell'attaccante si trovano a Torino ma non ci sarà nessun incontro con i bianconeri. Non è il primo rinvio nella trattativa, significativo che arrivi a poche ore da un incontro programmato che aveva il compito di sbloccare l'impasse tra club e giocatore.