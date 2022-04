Dybala, affare alla Eriksen: “La Scala pronta a riaprirsi per presentare Paulo all’Inter”

Quello che porterebbe Dybala all'Inter sarebbe un affare con gli stessi contorni dell'operazione che portò Christian Eriksen in nerazzurro

"Un affare che ricorda l’operazione che il 28 gennaio 2020 ha portato la firma di Christian Eriksen, a cui fu assicurato un contratto da 7.5 milioni più 1.5 di bonus (lì, addirittura, per strappare il danese alla concorrenza, l’Inter scelse di versare 27 milioni nelle casse del Tottenham). Per celebrare il suo arrivo a Milano, il club scelse come location La Scala. Pronta a riaprire per accogliere la Joya di nerazzurro vestita".