Sky – Dybala-Inter, nessun passo avanti: serve sfoltire l’attacco. I bonus di Lukaku…

I bonus saranno legati non solo al rendimento di Lukaku ma anche al rendimento di tutta l'Inter. Il club nerazzurro e il Chelsea hanno trovato l'accordo per il ritorno del belga a Milano per 8 mln + bonus. 8.5 sono invece i mln che il belga guadagnerà nella prossima stagione, con il Decreto Crescita non saranno il doppio al lordo ma 12 mln circa sui libri paga nerazzurri. Romeluguadagnava a Londra circa 12 mln netti, ha quindi rinunciato a 3 mln per tornare a Milano. In fondo lo aveva detto già a dicembre che Lautaro poteva mettersi ad aspettarlo.