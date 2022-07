Pedullà: “Futuro Dybala, una cosa è sicura: non andrà in questa squadra italiana”

Una certezza sul futuro di Paulo Dybala. Arriva da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e della Gazzetta, che sul suo sito ha parlato così della Joya: “Per l’Inter resta una grande opportunità: Dzeko non è più un ragazzo, Lukaku è in prestito, Lautaro è l’unico giovane e con un contratto lungo. Preferiamo restare noi in stand-by, senza il nome di un club al giorno, anche per rispetto verso un ragazzo del ‘93 trattato mediaticamente come un appestato. I cavalli si vedono sempre e solo al traguardo, serenamente. Una cosa è sicura: Dybala non andrà al Monza”, si legge. Niente avventura in Brianza dunque per la Joya, mentre l’Inter resta in pole position per il giornalista.