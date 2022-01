Romano: “Dybala, situazione tesa: non fa passi verso la Juve e si aspetta…”

Si inseguono i rumors sul futuro di Dybala. L’Inter osserva con grande attenzione la situazione, consapevole che molto dipenderà dalla Juve

Si inseguono i rumors sul futuro di Paulo Dybala. L’Inter osserva con grande attenzione la situazione, consapevole che molto dipenderà dalla Juventus. Lo ha confermato anche Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA): “Dybala? È deluso, gli è stato proposto un contratto, promesso, poi si è ritrovato a doverlo ridiscutere a condizioni diverse,. Dybala ha sempre dimostrato il suo amore, quando la Juve ha provato a venderlo nel 2019 allo United e Tottenham, lui ha spinto per restare in tutti i modi. Si aspettava e si aspetta un trattamento diverso dal punto di vista contrattuale. La situazione è tesa, può risolversi solo con un deciso passo della Juve verso Dybala, lui di passi verso i bianconeri non ne fa”.