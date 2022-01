Dybala, Marotta spinge: “A Paulo nelle scorse ore è arrivato questo sussurro dall’Inter”

Marotta sottotraccia spinge per portare Paulo Dybala all'Inter: e a Paulo è arrivato questo sussurro dai nerazzurri

Nella serata di ieri, prima della partita di Bergamo contro l'Atalanta, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha affrontato anche il tema Dybala . Come di consueto, il dirigente nerazzurro non si è troppo sbilanciato sulle mosse del club, anche se ha lasciato trapelare una certa attenzione nei confronti della situazione dell'argentino. La Gazzetta dello Sport fa il punto:

"Proviamo a tradurre il pensiero dell’ex manager bianconero: l’Inter ha già sussurrato all’argentino la disponibilità a sottoscrivere un contratto di 7,5 milioni per i prossimi 5 anni, cioè sino al 2027. Ora è in attesa di conoscere l’orientamento del giocatore e dei suoi consiglieri. Di conseguenza ora come ora non può andare oltre. È una fase comunque decisiva, visto che il contratto di Dybala con i bianconeri scade tra poco più di 5 mesi e i regolamenti gli permettono di guardarsi intorno per cercare una sistemazione altrove. La vicenda, insomma, mette di nuovo di fronte i rivali storici del calcio italiano".