GdS – Dybala è triste e ferito dalla Juve: “Era pronto a scommettere che…”

Paulo Dybala non ha preso bene quanto accaduto con la Juve e l'Inter ragiona sul colpo a zero: la situazione

Paulo Dybala di nuovo in discussione in casa Juventus. Non si sente al centro del progetto dopo quanto accaduto col rinnovo del contratto e l’Inter resta più vigile che mai sulla situazione. Così La Gazzetta dello Sport sullo stato d’animo dell’argentino e non solo: “Un gioiello è per sempre e Paulo Dybala fino a pochi giorni fa era pronto a scommettere tutto il suo stipendio che sarebbe rimasto ancora a lungo alla Juventus , magari fino a fine carriera.

Se dovessimo scegliere un aggettivo per descrivere lo stato d’animo del momento, il più appropriato sarebbe sicuramente triste. Paulo non è arrabbiato ma ferito e deluso, perché la Juventus, nonostante l’accordo da 8 milioni più 2 di bonus trovato ad ottobre, adesso ha dubbi. Sul rinnovo di contratto che avrebbe dovuto legarlo al club del cuore fino al 2026, quando avrà 32 anni, sulle cifre, sulle sua tenuta fisica e dunque anche sul suo valore. L’ultima volta che si era sentito così distante dalla sua Signora era stato due anni e mezzo fa, quando a inizio agosto si ritrovò chiuso nella vecchia casa in centro a Torino da solo, a chiedersi perché la Juventus stesse facendo di tutto per venderlo allo United in cambio di Romelu Lukaku. Saltò tutto per colpa sua, che rifiutò un ingaggio a doppia cifra per continuare a indossare il bianconero”, si legge.