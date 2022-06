Pedullà: “Stand-by e riflessione per Dybala-Inter? Ecco la vera situazione da due mesi”

"L’Inter ha perfezionato il ritorno di Lukaku in nerazzurro. E ora prevalgono le parole “stand-by”, “frenata”, “riflessione” e “pentimento” in riferimento a Paulo Dybala. Premesso che ognuno può pensarla come ritiene, noi restiamo delle stessa idea, quella di due mesi abbondanti fa. Paulo Dybala è una prima scelta dell’Inter. E per Dybala proprio l’Inter è la prima scelta. Nelle ultime ore abbiamo ascoltato nomi di altri club accostati alla Joya, almeno tre o quattro, alcuni dal nostro punto di vista improponibili. Ognuno faccia la corsa che ritiene, alla fine vedremo serenamente i cavalli all’arrivo”, si legge sul sito di Pedullà.