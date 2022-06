Dybala ha voglia di Inter, ma vuole subito il sì: occhio all’ipotesi Spagna. Il Milan…

La trattativa tra il club nerazzurro e l'entourage dell'argentino è in una fase di stallo

Gianni Pampinella

La trattativa tra l'Inter e Paulo Dybala sta vivendo una fase di stallo. Dopo aver spianato la strada per il ritorno di Romelu Lukaku, il club nerazzurro lavora alle cessioni per fare spazio proprio all'argentino. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Joya ha voglia di Inter, ma adesso comincia soprattutto ad avere fretta di Inter.

"Dybala è già in campo, intanto. Si sta allenando in Florida, ha scelto un preparatore per l’occasione, non ha voglia di perdere tempo. Ha fretta in tutti i sensi, Paulo. Dopo un corteggiamento andato avanti per mesi e una promessa di matrimonio, oltre che diverse mani strette, l’idea che il suo arrivo sia condizionato ad altri passaggi di mercato non può renderlo felice".

"E allora cosa succede? Che l’Inter resta la pista prioritaria, senza dubbio. Ma il silenzio alimenta i sospetti. E magari fa ingolosire anche altri club. Dall’estero, probabilmente la Spagna, qualcosa si sta muovendo. In Italia l’ipotesi Roma non si scalda. Il Milan, naturalmente, tra le piste alternative è la più affascinante. Il Milan ha parlato con gli agenti di Dybala tre mesi fa, quando Paulo ha cominciato a guardarsi concretamente intorno. Risposta rossonera: il giocatore è di livello ma il Milan non può prenderlo con lo stipendio chiesto dall’argentino, che in questo periodo ha ragionato su cifre tra i 6 e gli 8 milioni a stagione. La situazione è questa. Dybala al Milan piace ma l’affare è fattibile solo a cifre più basse, con una riduzione sullo stipendio. E a oggi non è partita una trattativa sul tema. Le condizioni perché la situazione decolli però ci sono. Sempre che Dybala e l’Inter rompano davvero...".

(Gazzetta dello Sport)