Dzeko accetta l’Inter, senza ripensamenti: le cifre del contratto già pronto

Gianluca Di Marzio aggiorna sulla trattativa in corso tra l'Inter e il bosniaco: mancano alcuni dettagli con la Roma

Edin Dzeko all’Inter, questa volta può andare davvero in porto. Il bosniaco - in virtù di una vecchia promessa con la Roma - è pronto a salutare la Capitale per vestire la maglia nerazzurra. Queste le novità riportate da gianlucadimarzio.com: “A forza di tirare, il fil (jaune) rouge tra la Roma ed Edin Dzeko si è spezzato. L’attaccante bosniaco ha deciso, questa volta senza ripensamenti, di accettare l’offerta dell’Inter. Una scelta chiara del giocatore, avallata dalla società, che rispetterà la promessa di cessione in caso di offerta di un altro club. Offerta che dall’Inter è arrivata. Ancora una volta. Ma questa, davvero, decisiva: biennale a circa 6 milioni di euro l’anno. I nerazzurri hanno scelto, intanto, il bosniaco come primo tassello per il dopo Lukaku”, si legge.