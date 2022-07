CdS – Inter, attacco da sfoltire. “Ma Dzeko e Correa non vogliono andare via”

"Dzeko e Correa hanno lo stesso procuratore: Lucci. Qualche movimento c’è stato, tipo l'interesse del Valencia per il bosniaco e quelli di Marsiglia e Newcastle per il “Tucu”, ma nessuna trattativa ha preso corpo. E, per la verità, né Dzeko né Correa sembrano così convinti dell’idea di lasciare l’Inter. Per il primo ci vorrebbe un club disposto ad offrire un biennale sufficientemente sostanzioso da fargli rinunciare ai 5,5 milioni di euro del suo ultimo anno di contratto con l’Inter. Per l’ex laziale, invece, potrebbe essere sufficiente un prestito. All’orizzonte, però, ancora non si vede nulla. E così la maglia nerazzurra numero 21 che era stata già preparata per Dybala, ad oggi, appare una prospettiva lontana".