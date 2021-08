Inter, Dzeko+Dumfries per Inzaghi: l’impatto a bilancio del doppio colpo

La società nerazzurra nella giornata di ieri ha ufficializzato la doppia operazione di mercato per Inzaghi

Alessandro Cosattini

L’Inter sabato ha annunciato ufficialmente gli acquisti di Edin Dzeko prima e Denzel Dumfries poi. Due rinforzi importanti per la squadra allenata da Simone Inzaghi verso l’inizio della nuova stagione. Ma come impatteranno i due nuovi acquisti in termini di bilancio? Ne parla nel dettaglio Calcioefinanza.it.

“Partendo da Dzeko, secondo quanto riportato da Sky il giocatore sarebbe arrivato a zero dalla Roma, ma l’Inter pagherà un bonus di circa 1,5 milioni di euro ai giallorossi in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La cifra è in linea con il valore del calciatore a bilancio per la Roma, pari a 1,4 milioni di euro, la cifra necessaria per non fare registrare una svalutazione al club di Friedkin. Per il momento il peso a bilancio per i nerazzurri dovrebbe dunque riguardare solamente lo stipendio, che secondo la stampa sportiva italiana sarà pari a 5 milioni di euro netti, dunque 9,25 milioni di euro lordi”, si legge.

Passando poi a Dumfries, arrivato dal PSV per sostituire Achraf Hakimi: “Il laterale olandese si è trasferito in nerazzurro per la cifra di 12,5 milioni di euro (ai quali si aggiungeranno eventuali 2,5 milioni di bonus). Per il calciatore uno stipendio da 2,5 milioni netti, circa 3,28 milioni di euro considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Considerando il contratto fino al 2025, la quota ammortamento per la stagione 2021/22 sarà pari a circa 3,13 milioni di euro. A questi si aggiunge lo stipendio lordo per un peso a bilancio totale di 6,41 milioni di euro circa”.

(Fonte: Calcio e Finanza)