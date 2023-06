SM – Dzeko lascia l’Inter, l’agente in Turchia per definire col Fenerbahce

Edin Dzeko sembra ormai destinato a lasciare l'Inter. Diverse conferme sull'interesse del Fenerbahce per il calciatore bosniaco stanno arrivando in queste ore. Anche SportMediaset, come altre fonti, spiega che il suo agente, Alessandro Lucci, sarebbe atteso in Turchia, dove era già stato dopo la finale di CL dell'Inter contro il City, proprio per parlare con il club turco.

Il procuratore sarà a Istanbul nelle prossime ore per definire l'accordo con la società turca: l'attaccante chiederebbe intorno ai cinque mln, come spiega anche il sito sportivo. L'attaccante in questa stagione, a 36 anni, ha segnato in 51 presenze, in tutte le competizioni, 14 gol e ha fornito 5 assist. Nella scorsa stagione, la prima all'Inter, in 49 presenze aveva segnato 17 gol e fornito 10 assist.