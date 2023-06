Sky – Dzeko-Fenerbahce, no fumata bianca: “Edin non è del tutto convinto”

Ancora non c’è l’accordo per il trasferimento di Edin Dzeko al Fenerbahce: ecco le ultimissime da Sky Sport

Aggiornamenti da Sky Sport sul futuro di Edin Dzeko. Ancora non c’è l’accordo per il trasferimento del bosniaco in Turchia, nonostante i contatti serrati tra il Fenerbahce e l’agente dell’attaccante, Alessandro Lucci. Ecco le ultimissime dal sito di Sky.