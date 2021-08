Sky – Inter, Dzeko non arriverà gratis: alla Roma sarà garantito un indennizzo

Edin Dzeko sarà il primo rinforzo in attacco dell'Inter del post Lukaku. Il bosniaco ha ottenuto dalla Roma di essere liberato

Con ogni probabilità, Edin Dzeko sarà il primo rinforzo in attacco dell'Inter del post Lukaku. L'attaccante bosniaco ha chiesto e ottenuto dalla Roma di essere liberato per vestire la maglia nerazzurra, più volte sfiorata negli ultimi anni.

Secondo quanto riporta Sky Sport, comunque, il calciatore non arriverà a Milano a titolo gratuito: alla Roma, infatti, verrà garantito un indennizzo, seppur basso, per cedere l'ex Manchester City. Dzeko, invece, ha già un accordo con l'Inter sulla base di 5 milioni a stagione per due anni.