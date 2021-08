Dzeko vicino, ma non arriverà gratis: “Ecco l’indennizzo che pagherà l’Inter”

Un affare in dirittura d'arrivo, in attesa di un altro rinforzo. Edin Dzeko sarà il primo rinforzo dell'Inter del post Lukaku

Un affare in dirittura d'arrivo, in attesa di un altro rinforzo. Edin Dzeko sarà il primo rinforzo dell'Inter del post Lukaku. Ma il bosniaco non arriverà gratis: secondo Repubblica, infatti, i nerazzurri pagheranno alla Roma un indennizzo di circa 3 milioni di euro.

"In questi giorni sono frenetici i contatti tra Marotta e Ausilio con il procuratore Lucci per Edin Dzeko. Il bosniaco è stato individuato da Simone Inzaghi come una pedina importante per rinforzare un reperto avanzato orfano della sua stella, Lukaku, passato al Chelsea. Un'operazione - quella di Dzeko - che la società nerazzurra sta cercando di far andare in porto riconoscendo alla Roma un indennizzo di 3 milioni".