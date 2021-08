Dzeko, sì al biennale dell’Inter: domani lo comunicherà ufficialmente alla Roma

Il bosniaco è pronto a lasciare la Capitale per diventare un nuovo attaccante nerazzurro dopo l'addio di Lukaku

Edin Dzeko e l'Inter sono sempre più vicini. Sarà il bosniaco, salvo clamorose sorprese, il primo colpo in attacco per i nerazzurri dopo l'addio di Romelu Lukaku, atteso nelle prossime ore a Londra dal Chelsea. Come riportato da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter, "Dzeko ha accettato l’offerta biennale dell’Inter. Domani il bosniaco comunicherà ufficialmente la scelta alla Roma che sta lavorando sul sostituto".