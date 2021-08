Dzeko a Trigoria, Gazzetta: “Presenza non prevista, all’Inter convinti che…”

Il sito della Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione legata all'attaccante bosniaco, oggi agli ordini di Mou

Non era prevista la presenza di Edin Dzeko all’allenamento odierno della Roma. Lo assicura il sito della Gazzetta dello Sport, che spiega: “Alle 17 è iniziato l'allenamento. Dzeko, che non avrebbe dovuto esserci, in realtà è presente. E si sta regolarmente allenando con i compagni, forse per l'ultima volta. Mentre dall’Inghilterra arriva la notizia secondo cui Abraham avrebbe raggiunto un accordo con l’Arsenal, all’Inter sono convinti che tutto si sbloccherà domani al massimo”. I nerazzurri aspettano, ma la Roma prima vuole avere il sostituto.