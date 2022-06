Inter, Dzeko può partire ma ci sono due ostacoli. Juventus? Il retroscena

Se in entrata Dybala e Lukaku sembrano ormai prossimi ad approdare all'Inter, in uscita è ancora tutto un rebus: quale sarà il futuro di Dzeko?

Se in entrata Dybala e Lukaku sembrano ormai prossimi ad approdare all'Inter, in uscita è ancora tutto un rebus, specialmente per quel che concerne il reparto offensivo. Lautaro e Correa non vogliono lasciare Milano mentre con Sanchez si troverà un accordo sulla buonuscita. E Dzeko? Il bosniaco potrebbe finire sul mercato.