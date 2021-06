Agresti: “Dzeko all’Inter, ipotesi che sta in piedi. Lautaro può essere ceduto”

Le parole del direttore di Calciomercato.com sul futuro dell'attaccante bosniaco della Roma, già in passato nel mirino dei nerazzurri

A Radio Radio, il direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti, ha parlato così del futuro di Edin Dzeko. Già nella scorsa finestra di mercato il bosniaco era stato a un passo dal trasferimento all’Inter: “Dzeko all’Inter è un’ipotesi che sta in piedi. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Dzeko-Inter e, a mio avviso, anche Dzeko-Juventus sono due possibili soluzioni. E’ chiaro che dipende anche dalle situazioni in cui si vengono a trovare le società. L’Inter ha bisogno di prendere calciatori affidabili a costo zero o quasi. Con Calhanoglu ci è riuscita, Dzeko è un’ipotesi. L’Inter di attaccanti oggi ne ha 4 ma affidabili ne ha 2 e uno, Lautaro, potrebbe essere ceduto”, le sue parole.