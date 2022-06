SM – Attacco Inter, Dzeko il maggiore indiziato all’addio: anche il Valencia interessato

Qualora Marotta e Ausilio dovessero davvero realizzare il loro progetto di grandezza con il tridente delle meraviglie Lautaro-Lukaku-Dybala, sarebbe certa una partenza dall'Inter di almeno un attaccante. Il maggiore indiziato, al momento, sembra essere Edin Dzeko, per età (36 anni) e ingaggio (5,5 milioni di euro netti a stagione). Le pretendenti per il bosniaco, in giro per l'Europa, non mancano di certo.