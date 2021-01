Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, un intermediario questa sera ha proposto Edin Dzeko al PSG in cambio di uno tra Kean ed Icardi. Stando all’esperto di mercato, il dirigente dei parigini, Leonardo, ha risposto che non hanno intenzione di cedere Icardi, rinato con l’arrivo di Pochettino, ma nemmeno Kean, in prestito con diritto di riscatto dall’Everton.