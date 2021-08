Lukaku via? In lista anche Dzeko: “Edin direbbe sì all’Inter per un biennale”

Fra i nomi che si fanno per l'Inter in caso di partenza di Romelu Lukaku c'è anche quello di Edin Dzeko, più volte accostato ai nerazzurri

Secondo calciomercato.com, il bosniaco potrebbe lasciare la Roma di fronte a un'offerta di un contratto biennale:

"Il bosniaco ha già sfiorato l’Inter a gennaio quando era ormai tutto intavolato per uno scambio con Alexis Sanchez. Certo la situazione era ben diversa con Fonseca rispetto che con Mourinho. Edin con lo Special One ha ritrovato voglia e leadership. All’Inter direbbe no? Un biennale con opzione sul terzo anno potrebbe far gola visto che è in scadenza di contratto".