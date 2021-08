CorSera – Inter, oggi addio a Lukaku e probabile arrivo di Dzeko. Alla Roma Icardi

Il giornale romano parla di quanto è accaduto nelle scorse ore con l'accordo per l'addio del giocatore belga. In nerazzurro arriva il bosniaco

"Oggi sarà il giorno dell’addio ufficiale di Lukaku e quello del probabile arrivo di Edin Dzeko, sostituto del belga. A conti fatti il miglior rimpiazzo possibile, non avendo la dirigenza capacità di spesa. Due milioni alla Roma, biennale al bosniaco da 5 e buco in attacco coperto", scrive il Corriere della Sera.

Arriva perché aveva strappato una promessa alla Roma: a fronte di un biennale poteva andare via. Mourinho non sarà contento ma il club giallorosso manterrà la parola data al calciatore. Potrebbe poi puntare su Icardi che è in partenza dal PSG. Arriverebbe in prestito con i francesi che pagheranno in parte l'ingaggio che è di 10 mln all'anno.