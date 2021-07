Inter su Dzeko? Messaggero: “Mourinho se lo tiene stretto, ma sa che…”

E' tornato in questi giorni in auge il nome di Edin Dzeko, per l'Inter. Sull'edizione odierna de Il Messaggero si parla del suo futuro

Marco Macca

E' tornato in questi giorni in auge il nome di Edin Dzeko, per l'Inter. Sull'edizione odierna de Il Messaggero si parla del futuro dell'attaccante della Roma, che Josè Mourinho, nuovo allenatore giallorosso, vorrebbe tenere nella capitale:

"Nel suo caso entrano in ballo perlopiù questioni economiche con i 15 milioni lordi a pesare come un macigno. Lo Special One, che di mestiere non fa il contabile, per ora se lo tiene stretto, consapevole però che il mercato è lungo".

(Fonte: Il Messaggero)