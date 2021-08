Inter, garanzia di gol: Dzeko, 82 gol rigori esclusi dal debutto in A. Meglio di lui solo…

Qualità, intelligenza tattica sopraffina, visione di gioco, personalità e gol, che per un attaccante non guastano mai

Qualità, intelligenza tattica sopraffina, visione di gioco, personalità e gol, che per un attaccante non guastano mai. E, con Edin Dzek o, l'Inter si porta a casa una vera garanzia, da questo punto di vista.

Come riporta Opta, infatti, dal suo debutto in Serie A, ovvero nella stagione 2015-16, l'attaccante bosniaco ormai ex Roma e promesso sposo nerazzurro ha segnato 82 gol, rigori esclusi. Meglio di lui, solo Ciro Immobile (Lazio, 91) e Gonzalo Higuain (Napoli e Juventus, 86). Una certezza e un campione che non cancella in un attimo il ricordo di Lukaku, ma che è un primo segnale dell'Inter rispetto alla volontà di difendere lo scudetto.