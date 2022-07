Inter, Dzeko vuole zittire tutti: “Contratto? Scadenza 2023, ma c’è uno scenario nuovo”

Lo avevano dato per partente in caso di arrivo di Paulo Dybala. Altri, lo avevano già etichettato come 'bollito': Dzeko vuole zittire tutti

Marco Macca

Lo avevano dato per partente in caso di arrivo di Paulo Dybala. Altri, lo avevano già etichettato come 'bollito'. Ma Edin Dzeko, dall'alto della sua classe e della sua esperienza, è pronto a stupire tutti. L'attaccante bosniaco si è ripresentato nel ritiro di Appiano Gentile più carico che mai e, pur consapevole delle gerarchie in attacco dopo l'arrivo di Lukaku, ha tutte le intenzioni di zittire tutti. Magari, perché no, ed è questo lo scenario nuovo, guadagnandosi un altro contratto:

"Le prospettive di Dzeko si sono ribaltate dopo il clamoroso ritorno di Lukaku, tornato per riprendersi il posto al centro dell'attacco che un anno prima aveva lasciato proprio al bosniaco. Per intendersi, il bosniaco non rivendica di certo un posto da titolare, tuttavia sente di essere ancora all'altezza della maglia ed è pronto a dare il proprio contributo e a sfruttare lo spazio che Inzaghi vorrà concedergli. I 17 gol e i 10 assist dell'annata scorsa, d'altra parte, certificano l'affidabilità e l'importanza dell'ex giallorosso che ha fermamente voluto restare respingendo ogni ipotesi di cessione, proprio per dimostrare che i 36 anni sulla carta d'identità sono semplicemente un numero. Per il bosniaco, in scadenza tra 11 mesi, lo scopo adesso è zittire tutti quelli che lo danno per bollito e, perché no, meritarsi magari un nuovo contratto", si legge sulla Gazzetta dello Sport.