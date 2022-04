GdS – Dzeko, ombra di Lukaku ingombrante: “Dopo ogni gara bucata col Chelsea…”

Si rincorrono i rumors sul ritorno di Lukaku. La Gazzetta affronta la questione dal lato di Dzeko, che in estate ha raccolto la sua eredità

Alessandro Cosattini

Si rincorrono in questi giorni i rumors sul futuro di Romelu Lukaku. Il belga non ha mai nascosto il desiderio di tornare all’Inter ed è ancora più forte dopo le recenti difficoltà al Chelsea (sue e del club). La Gazzetta dello Sport oggi ha affrontato la questione dal lato di Edin Dzeko, che in estate ha raccolto l’eredità di Big Rom in nerazzurro.

“Edin, invece, ha altri pensieri: deve prima di tutto difendersi da ombre tornate dal passato. Lui mercoledì ha assistito in Tv alla lectio magistralis di Benzema, ma ha dovuto concentrarsi sopratutto sul disastro di Lukaku. A ogni partita bucata col Chelsea Romelu sembra, infatti, avvicinarsi a Milano in un lento pellegrinaggio verso la redenzione. L’ombra del belga si è fatta così ingombrante anche per il navigato Edin, abituato a gestire convivenze complicate come ai tempi del City. Semmai il problema è che negli ultimi tempi anche lui, come tutta l’Inter, è meno “performante”, indipendentemente dal partner davanti.

Tutto, però, parte da Dzeko, che all’inizio aveva cancellato la memoria del vecchio sovrano belga segnando 8 gol all’andata: riavvicinarsi di nuovo a quei livelli è quasi una necessità visto il rush scudetto con Napoli e Milan. Lui e Lautaro, comunque, non sono mai sembrati davvero una coppia di innamorati: un po’ per le caratteristiche che mal si incastrano, un po’ per gli stessi movimenti ripetuti in campo, è lecito dubitare sulla felicità del loro matrimonio. Questa presunta scarsa compatibilità non ha, però, impedito all’Inter di volare per lunghi mesi, prima della brusca frenata del 2022”, si legge sulla rosea.