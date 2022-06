Paradosso Dzeko, SM: “Può lasciare l’Inter per far spazio a Lukaku. E la Juve ci pensa”

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere lontano dall'Inter. "Il bosniaco sta vivendo un paradosso: chiamato a sostituire Lukaku un anno fa, ora può lasciare per far spazio al grande ritorno di Big Rom", spiega il tg sportivo. Dzeko, per l'Inter, è uno dei sacrificabili in attacco assieme a Correa, oltre a Sanchez che lascerà Milano. Ma quale sarà il futuro di Dzeko? La Juventus ci sta pensando, anche perché in rosa manca un vice Vlahovic.