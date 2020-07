Dzeko, l’Inter non si è arresa. Roma in difficoltà, lui fa finta di nulla. Ma non resta se…

Non è affatto chiusa la porta che, dalla Roma, potrebbe portare all’Inter Edin Dzeko. Come riportato da Tuttosport, infatti, il centravanti bosniaco, che vorrebbe restare in giallorosso, è nel mirino di Antonio Conte da tempo. L’ingaggio del calciatore (7.5 milioni di euro annui) rischia di pesare non poco sulle casse della Roma, che nella prossima stagione non disputerà la Champions League. Scrive il quotidiano:

“… Il problema però riguarda lo stipendio (7,5 milioni). Tuttavia il prezzo fissato, considerando l’età e l’ingaggio, rischia di essere alto. Dzeko prova a fare finta di nulla. O almeno ci prova (non esultò dopo il gol al Verona). Con un’altra figlia in arrivo a settembre e la moglie Amra che non perde occasione per ribadire il suo amore per la città di Roma, vorrebbe restare. Ma non a dispetto dei santi. L’Inter lo convinse l’estate scorsa, ma Fienga (e Petrachi) non ritenne giusto darlo via in saldo. Conte non si è arreso: non si può escludere un nuovo tentativo. Piace pure al Napoli e alla Juve“.

(Fonte: Tuttosport)