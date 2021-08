Dzeko può regalare a Inzaghi il suo pupillo. Marotta prova una nuova strategia

Se l'Inter dovesse puntare sull'attaccante della Roma, potrebbe esserci spazio per un altro colpo e per accontentare il tecnico

Non solo Zapata o Vlahovic per il dopo Lukaku, un nome non nuovo torna di moda per l'Inter. Si tratta di Dzeko, già nelle scorse sessioni di mercato vicino al club nerazzurro. E l'arrivo del bosniaco della Roma aprirebbe le porte a un pupillo di Inzaghi. Una nuova strategia di Marotta e Ausilio che consentirebbe all'Inter un doppio colpo in attacco.