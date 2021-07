Dzeko allontana i rumors: “Penso solo alla Roma, sono stanco di sentire…”

L'attaccante giallorosso ha parlato del suo futuro a margine dell'amichevole vinta 5-2 dalla squadra di Mourinho

Edin Dzeko, autore di una doppietta nel 5-2 contro il Debrecen, ha parlato ai canali social della Roma al termine della gara: “Bello rivedere i tifosi, avevamo dimenticato cosa vuol dire averli con noi. Speriamo che aprano gli stadi dalla prossima stagione, al 100%. Sto migliorando ogni giorno. Dopo due settimane di ritiro piano piano ci stiamo preparando. Come dice il mister si gioca sempre per vincere, ed è importante. Oggi abbiamo fatto una bella partita con qualche gol. Già da domani penseremo al Portogallo e alle altre partite. Ogni partita vinta dà un po’ più di fiducia e di positività, nella squadra e intorno alla squadra. Speriamo di continuare così per essere al 100% all’inizio della stagione".