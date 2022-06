Inter, attacco da sfoltire. “Sanchez sogna il Barça e attende. Tra Dzeko e Correa…”

L'Inter non ha mollato la pista Dybala ma per chiudere per l'argentino è necessario sfoltire il reparto offensivo

L'Inter non ha mollato la pista Dybala ma per chiudere per l'argentino è necessario sfoltire il reparto offensivo: due tra Dzeko, Sanchez e Correa dovranno infatti partire. Proprio Sanchez "sa già di dover fare le valigie e il club nerazzurro, a sua volta, sa che dovrà concedergli una buonuscita. Per quantificarla, però, il cileno vuole prima individuare la nuova sistemazione. Solo che, se continua a sognare il Barcellona, i tempi rischiano di dilatarsi. Insieme a Sanchez, comunque, dovrà salutare anche un’altra punta (più Dzeko di Correa) per accogliere Dybala ed è probabilmente questo il nodo più complicato da sciogliere. Ma l’Inter non ha certo abbandonato la “Joya”. Anzi, con la sua qualità e la capacità di saltare l’uomo, l’idea è che sarà preziosissimo per compensare la partenza di Perisic", commenta il Corriere dello Sport.