Dzeko-Inter, via libera vicino: “Dalla Roma è arrivato un segnale molto forte”

L'Inter spinge per avere al più presto Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco è uno dei primissimi nomi della lista dei nerazzurri

L'Inter spinge per avere al più presto Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco è uno dei primissimi nomi (con Zapata o Correa) della lista dei nerazzurri per il post Lukaku. Il calciatore è pronto a far valere la promessa strappata nei mesi scorsi alla Roma, che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero di fronte a un'offerta gradita. Ieri, intanto, è arrivato un segnale forte:

"Ieri Fienga ha parlato a lungo con Pinto e Mourinho a Siviglia proprio di questo. La Roma non vorrebbe privarsene a questo punto del mercato ma di certo non lo incantenerà soprattutto di fronte a un a possibile offerta da 7-8 milioni. Via libera quindi. Il club giallorosso risparmierebbe 7,5 milioni di stipendio e non rischierebbe di perdere Dzeko a parametro zero il prossimo anno avendo anche un giocatore scontento in rosa. Un altro segnale forte è il mancato utilizzo di ieri contro il Betis", si legge su calciomercato.com.