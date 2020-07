Dzeko e le voci sul futuro all’Inter. “L’entourage di Edin assicura che la Roma…”

Dopo una lunga estate di corteggiamento, Edin Dzeko è tornato prepotentemente in orbita Inter. Lo scorso anno il bosniaco ha rinnovato con la Roma, ma 12 mesi dopo sembra ancora in uscita, sempre direzione Milano. Ma non secondo Il Romanista, che allontano l’addio del bosniaco.

“Che si parli troppo o poco del suo stipendio, o di qualche rumors di mercato (ancora l’Inter) pressoché senza riscontri, a Dzeko non interessa. La Roma, assicurano dall’entourage del giocatore, per ora non ha manifestato nessuna intenzione (anche logica) di un’eventuale spalmatura dell’oneroso contratto né tantomeno la volontà di cedere il suo capitano. Cosa che per altro non sarebbe così facile, per un giocatore di 34 anni con un ingaggio ingombrante e un futuro invadente”, si legge.