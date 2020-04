Inter, ecco la cessione per 20 milioni. E sulla cessione dei big il club ha un’idea chiarissima

E’ Federico Chiesa l’obiettivo di mercato numero uno un attacco per l’Inter. Antonio Conte, non è un mistero, lo stima molto e lo avrebbe già indicato alla dirigenza come nome top in avanti. Come spiega Calciomercato.com, il club nerazzurro deve trovare la formula giusta per prenderlo: “La Fiorentina pretenderà almeno 55/60 milioni di euro. Prima del Coronavirus si andava spediti verso la cessione, adesso che i rapporti di forza economica dei club sono cambiati non ci sono più certezze: Commisso proporrà il rinnovo a Chiesa in tempi brevi, Juventus e Inter sanno quanto devono spendere per prenderlo”.

Per quanto riguarda gli altri rinforzi, il portale fa chiarezza così: “Se rimanesse Lautaro, non arriverebbe un top player in attacco. L’idea è rinforzare centrocampo e fasce senza perdere alcun big. Godin può partire anche perché l’Inter risparmierebbe quasi 20 milioni con il suo ingaggio. Kumbulla è un obiettivo serio, Vertonghen è un’idea per cui al momento non si è andati avanti“.