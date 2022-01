Ex Inter, Eder pronto a tornare in Italia: sulle sue tracce Sampdoria e Parma

Eder Citadins, attaccante italo-brasiliano ex Inter, sarebbe pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza in Brasile con il San Paolo

Marco Macca

Eder Citadins, attaccante italo-brasiliano ex Inter, sarebbe pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza in Brasile con la maglia del San Paolo. Lo riporta Alfredo Pedullà, che scrive:

"Eder si prepara a tornare in Italia, è la sua priorità: ha un contratto in scadenza a dicembre con il San Paolo, ma liberarsi non sarebbe un problema. Tra le varie proposte ricevute nelle ultimissime ore, ce ne sono due intriganti che l’attaccante classe 1986 sta seriamente valutando. La Samp è in pressing, per Eder si tratterebbe di un ritorno, ha lavorato con Giampaolo ed è molto legato all’ambiente. Il Parma per il momento non ha approfondito, ma Eder ha un rapporto speciale con Iachini".

(Fonte: alfredopedulla.com)