EDICOLA CDS – Allegri rilancia Dybala: “E sui rinnovi decide la società”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime affronta il tema Dybala, riproponendo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Ecco come titola il quotidiano: "Allegri rilancia Dybala. Il tecnico: 'Paulo è un giocatore super, sui rinnovi decide la società. La rosa? Questa fino alla fine'".