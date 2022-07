EDICOLA CDS – Bremer, assalto Juve. Mani avanti Inter: Skriniar può restare

"Bremer, assalto Juve". Apre così il Corriere dello Sport in edicola giovedì 14 giugno. "Il difensore del Toro prima scelta per il dopo de Ligt. L'Inter mette le mani avanti: Skriniar può restare", si legge sul quotidiano. Che poi aggiunge: "Pesante affondo bianconero sul brasiliano che si è promesso a Zhang". Si parla anche di Zaniolo, Osimhen e del mercato del Milan in prima pagina.