Inter, ciao Emerson? “Il Chelsea lo ha offerto come contropartita in questo scambio”

Presto l'Inter potrebbe essere costretta a depennare il nome di Emerson Palmieri dalla lista dei possibili rinforzi per la fascia sinistra

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, il Chelsea avrebbe offerto il laterale italo-brasiliano, fresco campione a Euro 2020 con l'Italia di Mancini, come contropartita al Siviglia nell'ambito di un possibile scambio per portare in Inghilterra il difensore Jules Koundé. La trattativa sarebbe in fase avanzata. Il futuro di Emerson Palmieri, dunque, potrebbe essere in Spagna.