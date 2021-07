Sky – Emerson Palmieri primo obiettivo di Spalletti: previsto incontro con gli agenti

Il calciatore accostato spesso all'Inter è nel mirino del neo allenatore del Napoli: la richiesta del Chelsea è di venti mln

La priorità del Napoli è il terzino sinistro. Su quel ruolo si concentreranno gli sforzi, anche economici, di De Laurentiis. La scelta è il calciatore del Chelsea che però chiede per lui venti mln di euro. Gli agenti vedranno settimana prossima il club per cercare di trovare la strada giusta per convincere i londinesi a cederlo. Magari con una formula più vantaggiosa, ha spiegato a Skysport Gianluca Di Marzio. Il Napoli cercherà comunque di fare uno sforzo. Ma il Chelsea dovrà abbassare le pretese per poter regalare all'allenatore toscano il giocatore che vorrebbe.