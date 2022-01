Eriksen, iniziati esami prima del ritorno: entro mercoledì ufficiale il passaggio al Brentford

Ormai è praticamente fatta: Christian Eriksen si appresta a tornare in campo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

Ormai è praticamente fatta: Christian Eriksen si appresta a tornare in campo. Il centrocampista ex Inter, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha ormai raggiunto un accordo di massima con il Brentford ed entro mercoledì, una volta completati gli esami specifici al cuore, il suo trasferimento sarà ufficiale: